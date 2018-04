Interino poupa Lucas e Maicosuel em treino do Botafogo O primeiro treino dos titulares do Botafogo após a saída do técnico Caio Júnior foi fechado para a imprensa, nesta sexta-feira. O substituto no comando da equipe, Flávio Tenius, não pôde contar com o lateral-direito Lucas e o meia Maicosuel, poupados por lesões. A dupla pode desfalcar a equipe alvinegra no confronto contra o Internacional, neste domingo, no Engenhão.