Interino, Raul é a novidade do Juventude A presença de Raul Plassmann, ex-goleiro e ex- comentarista de televisão, como técnico interino, é a atração do Juventude para o jogo deste sábado, às 16h, contra o Grêmio, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Ele ocupará o lugar do técnico Marinho Peres, demitido na última segunda-feira. A princípio, Plassmann comandará o Juventude apenas nesta partida. A direção pretende contratar um novo técnico nos próximos dias. Dessa forma, Plassmann voltaria à função de auxiliar técnico em seguida. O desafio do técnico interino nesta partida é muito grande. O Juventude não vence o Grêmio, no Estádio Olímpico, há 10 anos. Além disso, Plassmann terá dois desfalques importantes: o lateral-esquerdo Filipe Alvin, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Fernando, que será poupado devido a uma negociação com um clube italiano, que é mantido em sigilo. O jogador deve viajar na segunda-feira para definir a transferência. A principal mudança promovida por Plassmann na equipe é a colocação do volante Camazzola no lugar do lateral-direito Mineiro. No meio, para o lugar de Fernando, ele tem uma dúvida entre Rodrigo Pontes e Marcelo. O primeiro é volante, o que reforçaria a marcação, enquanto o segundo é meia e aumentaria o poder ofensivo da equipe.