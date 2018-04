Interino repete estratégia de Felipão e fecha treino no Grêmio

Técnico do sub-20, James Freitas será o interino do elenco principal do Grêmio enquanto um treinador não for contratado. Nesta quinta-feira, no seu segundo dia de trabalho, repetiu o que fazia Luiz Felipe Scolari e fechou a maior parte do treinamento da tarde, fazendo segredo para escalar a equipe que enfrenta o Figueirense, sábado, às 21h, na Arena.

Sabe-se que dois titulares novamente não trabalharam com bola. Assim como na quarta-feira, o zagueiro Pedro Geromel e o atacante não foram a campo e podem ser desfalque para a terceira rodada do Brasileirão. Os dois serão reavaliados na sexta para saber se ficarão à disposição do treinador.

Após o treino, o capitão Rhodolfo concedeu entrevista coletiva e falou sobre a demissão de Felipão. "Todo mundo ficou triste, gostava muito dele, da comissão. Perdemos um cara com a experiência que ele tem, campeão do mundo, é complicado. Mas futebol é isso. Ele passou que nosso grupo é bom, para a gente confiar no trabalho que vinha sendo feito", contou o zagueiro.