Interino sai e Guarani terá auxiliar no comando domingo

"Pedi para permanecer esta semana aqui no Guarani. Decidi ficar para ajudar neste momento difícil do clube, que tem um jogo muito importante pela frente", afirmou. Na rodada de despedida do Paulista, o time campineiro enfrentará o União Barbarense, no domingo, e deve ser comandado pelo ex-zagueiro Carlinhos, que foi revelado pelo próprio Guarani.

No meio de semana, porém, o Guarani tem um confronto decisivo pela primeira fase da Copa do Brasil. O time perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, em Sergipe, e precisa reverter a vantagem no Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, já que o Estádio Brinco de Ouro não foi liberado pelo Corpo de Bombeiros.

Esta queda do Guarani deixou o time com nove rebaixamentos em 13 anos. E existe uma pressão muito grande para se formar um time competitivo para o Brasileiro da Série C. Luciano Dias, técnico do Catanduvense, é cotado para o cargo. Ele já dirigiu o Guarani na Série C de 2008, garantindo o acesso para a Série B.