Interino tem problemas para escalar o Flu contra o Bahia Enquanto os dirigentes do Fluminense tentam acertar a contratação do técnico Renato Gaúcho, o interino Vinícius Eutrópio tem alguns problemas para escalar a equipe que enfrenta o Bahia nesta quarta-feira, em Salvador, na luta por uma vaga nas quartas-de-final da Copa do Brasil. O time precisa vencer ou empatar por dois ou mais gols, depois do empate por 1 a 1 no Maracanã, na última quinta-feira. O principal desfalque é o meia Carlos Alberto, capitão do time, que cumprirá suspensão por ter sido expulso no jogo de ida. David herdou a vaga no meio-de-campo, mas não deu tranqüilidade a Eutrópio. "A saída de Carlos Alberto pesa porque ele é importante, mas estamos moldando a equipe para suprir essa ausência?, disse o técnico. Além de Carlos Alberto, Eutrópio ainda pode perder o volante Arouca e o lateral-esquerdo Júnior César, ambos gripados. Caso não possa escalá-los, Thiago Neves e Ivan serão os respectivos substitutos.