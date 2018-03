Interior continua revelando craques Nem o apertado calendário que diminuiu sensivelmente o período de disputa do Campeonato Paulista da Série A1, tirou do interior de São Paulo a fama de ser celeiro de novos talentos para o futebol do Brasil. Não faltaram destaques no Paulistão, agora restrito apenas aos semifinalistas. Um deles é o goleiro Junior, do Santo André, de apenas 20 anos e que mostrou uma grande segurança. Uma das surpresas do América, de São José do Rio Preto, foi o lateral direito Jorginho, que veio do Sergipe e se deu muito bem, marcando inclusive um do gols na vitória de 2 a 1 sobre o Corinthians. A dupla defensiva da Ponte Preta se firmou com Gabriel, de 20 anos, e já com passagem pela seleção brasileira Sub-20. Seu passe foi negociado com o empresário Juan Figger que deve emprestá-lo ao Palmeiras na disputa do Campeonato Brasileiro. Rafael Santos, de 18 anos, também confirmou a fama da Ponte em revelar zagueiros como Oscar, Polozi, Juninho e Nenê Santana. O Guarani também mostrou uma grata revelação: o zagueiro Paulo André, de 20 anos, lançado apenas nas últimas rodadas pelo técnico Joel Santana. Além de ser bom marcador, ele anotou dois gols de cabeça. Seu passe ainda pertence ao Águas de Lindóia, clube que participará do Paulista da Série B2, equivalente à quinta divisão. O líbero Edinélton, de apenas 18 anos, se destacou no Marília. Eliminado na última rodada da primeira fase, o Marília se apressou em contratar o atacante Lairson, do América, descoberto em Tocantins pelo técnico Roberval Davino. Outro atacante arisco é Makanaki, do Santo André, rápido e matador. Até o União São João, pior time disparado da competição, conseguiu mostrar uma boa novidade: o volante Wilson Mathias, de 20 anos. O Rio Branco também descobriu um raro talento: o meia Thiago Ribeiro, destaque na Copa São Paulo de Juniores e que nem chegou a terminar o Paulistão por ter sido negociado com o Bordeaux, da França.