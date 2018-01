Interior contrata mais para o Paulistão Os times do interior continuam investindo em reforços para não fazer feio no Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, três times anunciaram novidades. O Marília confirmou o atacante Juninho Cearense, de 24 anos, um dos destaques do Fortaleza, vice-campeão brasileiro da Série B. Ele chega somente para a disputa do estadual. A sua vinda vai cobrir a ausência deixada por Ricardinho, que ainda não teve sua liberação concedida pelo Atlético-PR, clube que detém 50% do passe do atleta - os outros 50% pertencem ao Marília. A Inter de Limeira não ficou atrás. E o novo contratado é mais um que vem do Fluminense. Trata-se do meia-atacante Tiago, de 22 anos. Além dele e do técnico Alexandre Gama, que trabalhou no time carioca no Campeonato Brasileiro, a Inter havia contratado anteriormente mais dois jogadores das Laranjeiras: o zagueiro Laerte e o volante Marciel. O União Barbarense anunciou um antigo conhecido. É o experiente atacante Gilson Batata, de 37 anos. Gilson assinou contrato até o final deste ano, mas o compromisso pode ser rompido no final do Campeonato Paulista se o jogador não render o esperado. Além dele, o atacante Vágner Carioca foi emprestado pelo Figueirense para o Barbarense até o final do Paulistão. Ano passado ele foi o artilheiro do Guaratinguetá na Série A-3 ano passado. Ataque - Em Araras, o União São João contratou dois atacantes. Chegaram Nunes, de 22 anos, que estava no Santo André e passou pelo Atlético Sorocaba, além do também atacante Renato Teixeira, de 26 anos. Os novos contratados não foram inscritos para a primeira rodada do campeonato, quando o time enfrentará o Guarani, quinta-feira, em Campinas. A diretoria tenta agora a contratação de um outro volante para o lugar deixado por Marcos Nascimento, que foi embora na última segunda-feira e ainda a contratação de mais um zagueiro.