Interior de SP aprova Diego na seleção A convocação do meia Diego para a seleção brasileira foi recebida de forma positiva pelo interior de São Paulo. Para o técnico Pepe, do Guarani, a ?lembrança foi merecida" porque o jogador foi destaque ano passado, se firmou como titular e não é mais uma promessa. Favorável da ampla renovação na seleção, Pepe acha que no Brasil poderia ser formado um time diferente com jovens valores. E até se arriscou a escalar um time com três homens no meio-campo: Adriano, do São Paulo, Diego e Kaká, além de ter o ataque com Robinho, Luis Fabiano e Gil. ?Se eles iriam tomar gols eu não sei, mas tenho certeza de que fariam um monte lá na frente." O polêmico gerente de Futebol, Neto Ferreira, também apoiou a convocação e lembrou que foi titular do Guarani com apenas 16 anos. ?Se o cara joga, mostra condições, então tem que ir logo para a seleção. Comigo, infelizmente, não aconteceu desta forma." Abel Braga, técnico da Ponte, também acha que o caminho é a renovação. ?O Diego tem uma enorme qualidade técnica. Então é bom ir logo se acostumando a vestir a amarelinha." Giba, ex-técnico do Paulista e do Guarani, chegou até a comemorar a convocação. ?Vi este menino (Diego) crescer na Vila Belmiro. Tinha certeza de que ele chegaria à seleção", disse o treinador, que passou pelas divisões de base do Santos em 1999 e depois dirigiu o time principal. Luiz Carlos Ferreira, considerado, o ?Rei do Interior" por ter em seu currículo 15 acessos resume a convocação numa frase. ?Futebol não tem idade. Joga quem for o melhor." O ex-técnico da seleção brasileira feminina, Zé Duarte, ao longo de seus 63 anos acha que ?a juventude de Diego tem a cara do futebol brasileiro".