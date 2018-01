Interior: Guaratinguetá vence Paulista por 1 a 0 Mais disposto em campo, o Guaratinguetá mostrou que deseja disputar o título do Interior mesmo sendo um dos caçulas no Campeonato Paulista. Neste domingo à noite, em casa, o time do Vale do Paraíba, venceu o Paulista, por 1 a 0. No jogo de volta entra com a vantagem do empate para pegar depois o vencedor do outro confronto, entre Noroeste e Ponte Preta. O retrato do jogo foi semelhante ao visto na reta final da fase de classificação. O Guará se animou pela boa campanha, enquanto o Paulista ficou cabisbaixo por não chegar às semifinais. O time da casa criou as melhores chances, mas só abriu o placar aos 42 minutos. Depois da falta cobrada por Alex Silva, Tobi desviou de cabeça e o goleiro Victor desviou. A bola tocou na trave e sobrou para o chute do zagueiro Carlinhos. No segundo tempo, o Guará continua melhor, embora um pouco mais cauteloso. O Paulista não teve força de reação e não mereceu melhor sorte. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado, dia 21, às 16 horas, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí (SP). GUARATINGUETÁ 1 X 0 PAULISTA Guaratinguetá - Edson Bastos; Alex Silva , Carlinhos, Jeci e Leandro Smith (Giovani); Tobi, Magal, Michel e Alê (Célio); Dinei (Leandro) e Vandinho. Técnico: Márcio Araújo. Paulista - Victor; Rodolfo, Diego Padilha, Marcus Vinicius e Fábio Vidal; Thiago Mathias, Fábio Gomes , Rodrigo Fabri (Diogo) e Fernando Diniz ; Gilsinho (Dauri) e Marcos Denner (Victor Santana). Técnico: Vagner Mancini. Gol - Carlinhos, aos 42 minutos do primeiro tempo. Árbitro - Philippe Lombard. Renda - R$ 38.287,50. Público - 3.749 pagantes. Local - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP).