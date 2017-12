Interior rejeita férias de 30 dias O futebol do Interior paulista não quer saber das férias de 30 dias dos jogadores que disputam a Série A. Adiar a estréia do Campeonato Paulista por mais uma semana - proposta do Sindicato de Atletas Profissionais de São Paulo - é uma idéia abominável. Dos 12 clubes ouvidos pela Agência Estado, 10 querem o início do torneio no dia 19, conforme calendário divulgado pela FPF (Federação Paulista de Futebol). E os dois que aceitaram o adiamento, América e União São João, colocaram várias ressalvas. A situação é semelhante em quase todas as equipes do Interior. Ao contrário dos ?grandes? que têm jogos até 19 de dezembro, última rodada da Série A do Brasileiro, a maior parte dos clubes estará há pelo menos dois meses sem jogos oficiais até o início do Paulistão. "Há clubes do Interior paulista que estão parados desde abril, como a Matonense, e tem um monte de clubes fechando as portas. Estão matando os clubes pequenos e ninguém percebe. Mas também como estes clubes vão agüentar sem campeonatos para participar? O Brasileiro com pontos corridos acabou elitizando o futebol brasileiro", critica José Mário Pavan, presidente do União São João. Marco Polo Del Nero, presidente da FPF, argumenta que a discussão foi gerada porque os times do Interior, além de estarem muito tempo sem atividades, precisam de mais datas por questões financeiras. "Quase todos já voltaram a treinar, querem jogar logo. E, para eles, ficar parado significa perder dinheiro", diz Del Nero. Para os ?pequenos?, o vilão é o calendário, que faz com que muitos clubes fique sem competições regulares durante o ano e diminui a importância dos torneios regionais, confinado em poucas datas. "Ficar 90 dias sem jogos é um absurdo. É uma lacuna que tem de ser revista. Nosso calendário precisa ser ajustado", pede Jairo Livólis, presidente do Santo André. Diante desse quadro, falar em adiar o início do Paulista em função de um problema exclusivamente dos ?grandes? (sem tempo para as férias de 30 dias) só faz aumentar a barreira entre times grandes e pequenos. "Isso atende a uma minoria. Além disso, os times de São Paulo têm elenco enorme. Podem colocar outros jogadores", diz Waldir Cipriani, presidente interino do Atlético de Sorocaba. Toninho Cecílio, ex-zagueiro do Palmeiras e atual gerente de futebol da Portuguesa Santista, lembra que a falta de um calendário mais racional prejudica também os atletas. "Mais de 80% dos jogadores estão desempregados. O problema das férias é antigo. A morte do Serginho foi um aviso. Não podemos arrumar um problema de anos em semanas. O planejamento da Santista foi feito tendo o dia 19 como início do Paulista." Das 12 equipes do interior, seis têm apenas dois torneios confirmados em 2005. A Série C depende do desempenho no Paulistão e sua extensão varia de acordo com a campanha. O Santos, por exemplo, pode participar de cinco (Paulista, Libertadores, Brasileiro, Copa da FPF e Sul-Americana). A Barbarense, que conseguiu o acesso à Segunda Divisão do futebol brasileiro, é o único clube do interior que ainda está em atividade - o último jogo pela Série C será dia 28. Ainda sim, conseguirá dar os 30 dias de férias e realizar a pré-temporada. Mas a posição do clube é contrária ao adiamento de uma data do Campeonato Paulista. "Até porque essa questão toda é discutida apenas por uma minoria, ou seja, os clubes grandes", diz o presidente Francisco Silveira Mello.