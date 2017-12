Interior: Santo André defende liderança Entre os nove jogos que fecham a 13ª rodada da Copa Estado neste domingo, Santo André e Atlético Sorocaba fazem o choque de líderes do grupo 1. O confronto acontece no estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André. O time do ABC, que acumula 33 pontos e está isolado na ponta, busca a 12ª vitória, tentando se distanciar ainda mais na liderança. Já o Atlético Sorocaba, que soma 22 e ocupa a segunda posição, espera garantir a vitória para diminuir a vantagem do adversário. Ainda no grupo 1, o São Bento (12 pontos) recebe o Nacional (5) e o São Paulo-B (15) encara o ECO (13). Pelo grupo 2, a Ferroviária (16) joga diante do Ituano (25), o XV de Piracicaba (15) duela com o Rio Claro (16) e o Rio Branco (19) recebe o Guarani-B (18). No grupo 3, o Araçatuba (20) joga com o Rio Preto (13), o Marília-B (22) encara o Paraguaçuense (5) e o Mirassol (14) pega o Olímpia (24). Ao final do segundo turno, passam à segunda fase os quatro primeiros colocados de cada grupo.