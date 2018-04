Internacional anuncia acerto com Eltinho, ex-Avaí

"Já tínhamos boas referências do Eltinho. Ele fez um bom Brasileirão no ano passado e isso foi decisivo", contou o diretor executivo de futebol do Inter, Newton Drummond.

Em sua apresentação, Eltinho comemorou a sua chegada ao Beira-Rio. "Tudo aconteceu bastante rápido, estou muito contente. Venho para somar em grupo que tem um lateral de nível de seleção que é o Kleber. Quando precisarem de mim, estarei pronto. Posso jogar tanto como ala ou lateral", declarou.

Eltinho começou sua carreira no Paraná, em 2005. Dois anos depois, se transferiu para o Japão, onde defendeu o Yokohama Marinos. Em 2008, retornou ao Brasil para vestir a camisa do Cruzeiro. Em seguida, jogou pelo Flamengo e no ano passado, se destacou no Avaí durante o Campeonato Brasileiro.