Internacional anuncia Iarley como coordenador técnico das categorias de base

"Para nós da Categoria de Base é um grande prazer poder contar com o Iarley na nossa equipe. Ele vem para somar ainda mais nas atividades que executamos aqui. O foco dele será mais no Inter B e na categoria Júnior, mas ele também vai participar de trabalhos como as clínicas do projeto Aprimorar, entre outras questões", anunciou Vilmar Terra de Freitas, diretor geral das categorias de base.

O ex-jogador atuará em conjunto com o coordenador técnico geral Luiz Fernando Ortiz e com o coordenador metodológico Ademir Calovi. Segundo o clube, Iarley terá o objetivo de fazer um elo entre a base e o time profissional.

"Para mim, vai ser importante conhecer ainda mais esse trabalho desenvolvido na Base, pois acredito que além acrescentar poderei aprender com os profissionais que estão aqui", disse Iarley, que ainda brincou com o trabalho em conjunto com Ortiz na coordenação. "É um campeão do mundo do futsal e outro do futebol. Tomara que dê certo e renda títulos".

Enquanto isso, o Internacional se prepara para o jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho contra o Juventude. Os dois times se enfrentam em Caxias do Sul (RS), no estádio Alfredo Jaconi, às 16 horas deste domingo. A partida de volta acontece no próximo dia 8, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.