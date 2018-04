Internacional anuncia parceria com o Tottenham

Em nota divulgada em seu site oficial, o clube gaúcho não traz maiores detalhes sobre o acordo, mas o presidente do Inter, Vitorio Piffero, afirmou que será uma "parceria inovadora no futebol brasileiro entre dois clubes de expressão mundial". "Ela não será apenas intercâmbio de jogadores, mas também de desenvolvimento conjunto de oportunidades em várias áreas como marketing, promoções, mídia e relações públicas", explicou o dirigente.

Na mesma nota, o presidente do Tottenham, Daniel Levy, afirmou que a parceria servirá para que os times possam, em conjunto, "descobrir e revelar novos talentos"."Esta cooperação entre os clubes propiciará uma troca de metodologia de treinamentos, bem como visitas recíprocas, a fim de que sejamos capazes de revelar e encaixar jogadores do Brasil e América do Sul em nossos clubes ou mesmo em outras ligas europeias. É um projeto empolgante para nós e estamos ansiosos para trabalharmos com o Inter", afirmou Daniel Levy.

O Tottenham já manifestou interesse oficial no volante Sandro, do Internacional, que foi convocado nesta quinta-feira por Dunga para os duelos da seleção brasileira contra Argentina e Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O time gaúcho não aceitou a primeira proposta feita pelo clube inglês, que segue negociando para contratar o jogador.