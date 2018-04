Internacional apresenta atacante Caio, ex-Botafogo

O garoto, de 22 anos, tem uma história curiosa no futebol, uma vez que sua trajetória nas categorias de base foi escrita praticamente toda nos Estados Unidos. Destaque nos campeonatos colegiais de lá, voltou ao Brasil em 2007, para o Volta Redonda, passou pelo júnior do São Paulo, mas retornou ao time da Cidade do Aço.

Depois de um bom Campeonato Carioca em 2009, foi contratado pelo Botafogo, onde ficou até maio do ano passado, sendo emprestado ao Figueirense para a disputa do Brasileirão. Agora, assinou contrato de cinco anos com o Inter.

"É um dos dias mais felizes da minha vida, sem dúvida. Estou muito feliz. Assim que soube que o Inter era um dos interessados eu pulei em casa, dei soco no ar. Fiquei muito feliz mesmo", revelou ele.

Antes de Caio, o Inter já havia anunciado as contratações do volante Willians, da Udinese, e do meia Vítor Júnior, do Corinthians, mas que jogou o Brasileirão passado pelo Botafogo. O clube estaria perto de anunciar dois laterais-direitos: Bruno Peres, do Santos, e Hélder, do Nancy (França).

Enquanto esses dois não chegam, o Inter não tem opções para a lateral-direita, uma vez que Nei e Edson Ratinho foram embora ao fim dos seus contratos. Jackson, zagueiro de 22 anos, se coloca à disposição. "Se tiver que entrar como lateral vou tranquilo. Tenho que fazer diferente do ano passado", garantiu o jogador.