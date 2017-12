Internacional apresenta meia argentino Guiñazu, ex-Libertad

Em busca de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Internacional anunciou a contratação do meia argentina Pablo Guiñazu, que atuava no Libertad, do Paraguai. O jogador de 28 anos foi apresentado na manhã desta sexta-feira no Estádio do Beira-Rio e assinou contrato de três anos. Como veio do Exterior, ele só poderá atuar a partir do dia 1.º de agosto, quando reabre as inscrições para jogadores que estão fora do País. "Estou muito ansioso para corresponder à expectativa que foi depositada em mim. Estou impressionado com a estrutura do clube e quero me entrosar o quanto antes com o grupo de jogadores", disse Guiñazu, que já passou pelos argentinos Newell´s Old Boys e Independiente, no italiano Peruggia e no russo Saturn. Já o vice-presidente de Futebol, Giovanni Luigi, ressaltou o estilo de jogo argentino. "É um jogador pronto e experiente. Ele tem um pé esquerdo fantástico e uma movimentação muito boa em campo. Vai agregar muita qualidade ao grupo", analisou. "O Guiñazu recebeu diversas propostas, mas optou pelo Inter. Este negócio só foi possível através do brilhante trabalho do Silvio [Silveira, diretor de futebol], que viajou mais de uma vez ao Paraguai para acertar os detalhes do contrato", acrescentou. Para fechar com Guiñazu, o Inter desembolsou US$ 1 milhão (cerca de R$ 2 milhões), em três parcelas. O jogador receberá R$ 70 mil mensais. O meia também estava nos planos do River Plate, da Argentina, e do mexicano Cruz Azul. Na 13.ª colocação no Brasileirão, os atuais campeões do mundo e da Libertadores devem contratar mais alguns reforços para o Nacional. O clube gaúcho tenta manter o meia colombiano Vargas, mas o Boca Juniors, que detém os direitos federativos do atleta, pede US$ 1 milhão pelo passe.