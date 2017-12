Internacional avança e Fluminense perde para time do Tocantins na Copa São Paulo

O Internacional garantiu a classificação à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com três gols do atacante André. Nesta sexta-feira, o clube gaúcho goleou o Mogi Mirim-SP por 5 a 0 no Grupo 20, em São José dos Campos (SP). Já na Grande São Paulo, uma enorme zebra: o Fluminense caiu para o Interporto, de Tocantins, por 2 a 1 na sede de Osasco e embolou o Grupo 27.

Isso porque o Fluminense permanece com três pontos, igualado com o Interporto. O time carioca sofreu dois gols de falta e perdeu o controle emocional. Só conseguiu descontar de pênalti com Patrick, já aos 30 minutos da segunda etapa.

No Grupo 20, o Internacional se isolou na liderança, com seis pontos, seguido de perto pelo Mogi Mirim, que tem três. São José dos Campos-SP e Aimoré-RS têm um ponto cada.

O clube gaúcho venceu sem dificuldade. No final do primeiro tempo, André aproveitou três falhas na marcação do Mogi Mirim para ficar frente a frente com o goleiro e só empurrar para as redes. Mais tarde, Bruno José e Guilherme completaram.

OUTROS CLASSIFICADOS

Em Guaratinguetá (SP), o Coritiba venceu o Itabaiana-SE por 3 a 0 e também garantiu a vaga no Grupo 18 para a segunda fase. Mesma situação do Ceará, que bateu o Luverdense-MT por 2 a 0 e chegou aos seis pontos no Grupo 19. Com a vitória do Santo André por 2 a 0 em cima do Criciúma, o Água Santa-SP também está garantido no Grupo 30.

Em São Paulo, na Rua Javari, a Portuguesa perdeu para o Figueirense por 3 a 1 e está eliminada no Grupo 28 - os catarinenses ainda têm chance de classificação. Pérolas Negras, do Haiti, e Flamengo, de Guarulhos (SP), também deixam a competição após derrotas para Corissabá-PI e Avaí, respectivamente nos grupos 24 e 26. Em Itararé (SP), pelo Grupo 29, o Estanciano-SE ficou no empate por 2 a 2 com o Londrina.

Confira mais resultados desta sexta-feira:

Itabaiana-SE 0 x 3 Coritiba-PR

Luverdense-MT 0 x 2 Ceará-CE

Mogi Mirim-SP 0 x 5 Internacional-RS

Corissabá-PI 1 x 0 Pérolas Negras (Haiti)

Flamengo-SP 0 x 4 Avaí-SC

Interporto-TO 2 x 1 Fluminense-RJ

Portuguesa-SP 1 x 3 Figueirense-SC

Estanciano-SE 2 x 2 Londrina-PR

Santo André-SP 2 x 0 Criciúma-SC