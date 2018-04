Internacional bate o Criciúma por 2 a 0 e sobe para 4.º lugar no Brasileirão

PORTO ALEGRE - O Internacional venceu o Criciúma por 2 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o clube gaúcho em quarto lugar na tabela de classificação, com quatro pontos e saldo de dois gols, e o catarinense em nono, com três pontos e saldo zero.

O técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, escalou o Criciúma com três atacantes - Lins, Fabinho e Marcel - orientados a recuar para ajudar o meio de campo a marcar os habilidosos D''Alessandro e Fred. Só que isso não deu certo ao longo do primeiro tempo e o Internacional soube se aproveitar. O meia argentino deslocou-se diversas vezes para os flancos do campo, de onde acionou seus parceiros para infiltrações sempre perigosas na defesa catarinense.

Os visitantes até que deram um susto aos sete minutos, quando Fabinho tabelou com Lins e, vendo-se livre diante de Muriel, mandou a bola por cima da trave. O Internacional manteve o ritmo em pouco tempo já estava ganhando por 2 a 0. Aos 13, um chute de Fred bateu na zaga. Willians aproveitou o rebote e abriu o placar com um chute certeiro. Logo depois, aos 16, D''Alessandro cruzou da direita e Rodrigo Moledo, de cabeça, ampliou.

O Criciúma criou uma chance para descontar aos 42 minutos, quando Lins acertou um chute cruzado que, depois de defesa parcial de Muriel, foi parar na trave.

O time catarinense voltou para o segundo tempo com o lateral Pacheco no lugar do atacante Fabinho. A mudança melhorou o bloqueio a um ataque que, com a vantagem que tinha, já não era tão insistente, talvez porque D''Alessandro não estivesse mais inspirado como no primeiro tempo. Mas não deu força para reagir, tanto que não chutou qualquer bola em direção ao gol de Muriel.

O Internacional poderia ter ampliado aos 11 minutos, quando Fabrício chutou em curva e Bruno defendeu e, aos 39, quando Fred mandou a bola no travessão.

INTERNACIONAL 2 x 0 CRICIÚMA

INTERNACIONAL - Muriel; Gabriel, Rodrigo Moledo, Juan e Fabrício; Airton (Josimar), Willians, Fred e D''Alessandro; Diego Forlán (Otávio) e Rafael Moura (Gilberto). Técnico: Dunga.

CRICIÚMA - Bruno; Matheus Ferraz, Ewerton Páscoa e Marlon; Tiago Dutra, Serginho, Bruno Renan (Daniel Carvalho) e João Vitor (Tartá); Lins, Fabinho (Pacheco) e Marcel. Técnico: Osvaldo Alvarez (Vadão).

GOLS - Willians, aos 13, e Rodrigo Moledo, aos 16 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Willians (Internacional).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 127.670,00.

PÚBLICO - 4.141 pagantes (8.397 no total).

LOCAL - Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).