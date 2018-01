Internacional confirma favoritismo e avança na Copa do Brasil

O Internacional confirmou o seu favoritismo e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Sem grandes dificuldades, o time gaúcho voltou a vencer o Ituano, desta vez por 2 a 1, nesta quinta-feira. O duelo aconteceu no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Na partida de ida, na semana passada, em Porto Alegre, a equipe colorada já havia vencido por 2 a 0.

Praticamente fora da briga pelo título brasileiro, o Internacional vê na Copa do Brasil uma oportunidade de levantar uma taça neste segundo semestre. Seria o segundo título do time no torneio, já que fora campeão em 1992. Do outro lado, os paulistas terão apenas a Copa Paulista para disputar até o final do ano e devem fazer um desmanche no elenco.

O time gaúcho, agora, fica no aguardo até esta segunda-feira para saber quem será seu adversário nas quartas de final. A exemplo do que aconteceu nas oitavas, os próximos confrontos serão definidos através de um sorteio na sede da CBF, no Rio. Além da vaga à próxima fase, o clube abocanhou um prêmio de R$ 820 mil.

Se o Ituano tinha alguma esperança de inverter a vantagem adversária, ela ruiu logo aos cinco minutos. No começo da partida, o Internacional conseguiu abrir o placar em um descuido adversário. O atacante Vitinho escapou pela esquerda e o meia Valdívia entrou na área, livre, para cabecear para o gol.

Depois disso, o time paulista até chegou a pressionar, mas sem eficiência. O gol de empate saiu apenas aos 21 minutos do segundo tempo. O lateral-esquerdo João Paulo cruzou, o outro lateral Dick desviou e o atacante Ronaldo completou de cabeça. Ele é o artilheiro isolado do torneio, com seis gols.

A festa dos donos da casa, entretanto, não durou muito tempo. Os gaúchos chegaram ao gol da vitória aos 28 minutos. O volante Rodrigo Dourado lançou o atacante Eduardo Sasha, que se aproveitou de um vacilo da defesa para bater cruzado na saída do goleiro Fábio.

FICHA TÉCNICA

ITUANO - Fábio; Dick, Naylhor, Renato e João Paulo; Jonatan Lima, Jair (Bassani), Clayson (Guilherme) e Cristian; Claudinho (Zambi) e Ronaldo. Técnico: Tarcísio Pugliese.

INTERNACIONAL - Alisson; William, Paulão, Ernando e Geferson; Rodrigo Dourado, Nilton (Wellington), D''Alessandro (Alex) e Valdivia; Eduardo Sasha e Vitinho (Rafael Moura). Técnico: Argel Fucks.

GOLS: Valdivia, aos 5 minutos do primeiro tempo; Ronaldo, aos 21, e Eduardo Sasha, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dick, Jonatan, Cristian e Ronaldo (Ituano); William e Vitinho (Internacional).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (PE).

RENDA - R$ 90.480,00.

PÚBLICO - 5.300 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).