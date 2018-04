Internacional busca a classificação na Sul-Americana

O Internacional precisa marcar pelo menos um gol contra o Universidad de Chile, nesta quarta-feira, às 21h50 (de Brasília), em Santiago, para ter chance de seguir às quartas de final da Copa Sul-Americana. Como empatou o jogo de ida por 1 a 1, na quarta passada, no Beira-Rio, o time brasileiro precisa ganhar por qualquer placar ou empatar marcando, ao menos, dois gols para se classificar. Se empatar por 1 a 1, terá de decidir a vaga nos pênaltis.

Embora tenha levado todos os titulares disponíveis para o jogo no Chile, deixando apenas D''Alessandro e Edu, contundidos, em Porto Alegre, o técnico Tite não definiu o time. Ele prefere esperar pela reavaliação das condições físicas do zagueiro Fabiano Eller, do lateral-esquerdo Kleber, do volante Guiñazu e do atacante Alecsandro, os mais desgastados pela série recente de jogos do clube. Se eles forem poupados, os candidatos às vagas são, respectivamente, Sorondo, Marcelo Cordeiro, Glaydson e Marquinhos.

Mesmo que o empate por 0 a 0 sirva ao adversário, os colorados acreditam que o Universidad de Chile vai sair para o ataque na tentativa da estabelecer uma vantagem mais segura. Será a chance para acionar Andrezinho e Taison nas jogadas de contra-ataque em alta velocidade. Outra arma do Internacional é a bola alta lançada para a chegada dos zagueiros Índio e Fabiano Eller na área adversária.