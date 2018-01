Internacional busca empate para garantir vaga e vantagem O Internacional recebe o Maracaibo nesta terça-feira, às 22 horas, no Beira-Rio, em situação bastante confortável: basta um simples empate para garantir a classificação para as oitavas-de-final da Libertadores. E em primeiro lugar, o que assegura a vantagem de jogar em casa a partida decisiva dessa fase. O técnico Abel Braga pretende contar com força total na partida. Uma das possibilidades é a volta do atacante Rafael Sóbis, que já está fisicamente apto a jogar 90 minutos, embora tenha sido substituído no segundo tempo do jogo contra o Vasco, no sábado, pelo Brasileirão. "Tínhamos combinado que jogaria até a metade do segundo tempo, não pelo fato de não poder agüentar, mas para não forçar meu desempenho", disse o atacante. Como ele, Tinga e Fernandão também saíram durante o jogo em São Januário. Uma novidade testada pelo técnico Abel Braga é a entrada de Élder Granja na lateral-direita, no lugar de Ceará. O novo titular pediu o apoio da torcida no Beira-Rio - será a primeira partida em seu estádio desde a perda do título gaúcho para o Grêmio, há dez dias. "Vai ser fundamental a gente ter o respaldo do torcedor, que precisa estar do nosso lado o tempo todo", afirmou. Com 11 pontos, contra 8 do Maracaibo e do Nacional, que no mesmo horário enfrenta o eliminado Pumas, na Cidade do México, o Inter pode se classificar até com derrota, desde que esta não seja por mais de dois gols de diferença. Se vencer, no entanto, garante boa posição entre os primeiros colocados, e pode decidir mais vezes em casa os confrontos a partir das oitavas. No Grupo 5, que também acaba nesta terça, os jogos servem apenas para apontar a ordem de classificação, que define os confrontos das oitavas-de-final. O Vélez Sarsfield, único time com 100% de aproveitamento nesta edição da Libertadores, recebe a LDU, que tem 9 pontos e já garantiu o segundo lugar, às 19h30, em Buenos Aires. No mesmo horário, os eliminados Universitario e Rocha cumprem tabela em Lima.