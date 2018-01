Internacional busca o primeiro ponto Internacional e Santo André se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio "Major José Levy Sobrinho", em Limeira, jogo válido pela quinta rodada do Grupo 2 do Campeonato Paulista. Este será o jogo dos opostos. Se o campeonato terminasse hoje, o Santo André estaria classificado com melhor índice técnico, apesar de estar na quarta colocação, com sete pontos e a Internacional teria que lutar para não ser rebaixada. A expectativa em Limeira é a mudança de atitude. O time ainda não venceu na competição e os três jogos que fez, perdeu de goleada. "Chegou a hora de todos nos unirmos e mostrar que temos vergonha na cara", disse o experiente meia Silas, de 37 anos. O time terá duas alterações. Entram Fabiano e o experiente Artur nos lugares de Mantena e Fabiano Ferri, suspensos. No Santo André, o técnico Luiz Carlos Ferreira ganhou dois reforços importantes para encarar a Internacional de Limeira. Os atacantes Fabio Reis e Nunes, que não jogaram na vitória contra o Juventus, estão à disposição do treinador. Destes dois, apenas o atacante Fábio Reis deve ser titular. Ele deve entrar no lugar de Tácio, que não foi bem contra o Juventus. A sua entrada ainda não está certa. Ferreira está em dúvida entre ele e Denni. "Contra a Inter será um jogo duro, vamos pegar uma pedreira lá em Limeira, mas com o mesmo trabalho, com a mesma dedicação acredito que possamos vencer mais esse obstáculo", disse o treinador.