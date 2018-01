Internacional busca vaga antecipada O Internacional estréia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, enfrentando o Comercial, em Campo Grande (MS), às 21h45. Os jogadores do clube gaúcho estão tão confiantes que não escondem o desejo de conseguir uma vitória por dois gols de diferença, o que classificaria o time para a segunda fase sem a necessidade do jogo de volta, no Beira Rio. Apesar da motivação do Inter, o Comercial promete complicar a vida da equipe gaúcha. Afinal, lidera a Copa Centro-Oeste, com 10 pontos ganhos, obtidos em três vitórias, um empate e nenhuma derrota. Do lado do Inter, o técnico Ivo Wortmann ainda busca a escalação ideal. Ele já mudou a equipe titular cinco vezes nesta temporada. Para o jogo contra o Comercial, o treinador resolveu optar pelo sistema 3-5-2.