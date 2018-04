Internacional busca vitória com gostinho de vingança O Internacional não admite, mas uma vitória nesta quarta-feira sobre o Corinthians, a partir das 21h50, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 20.ª rodada do Brasileirão, terá um gostinho especial de vingança. Afinal, o time gaúcho perdeu o título da última Copa do Brasil, no começo de julho, justamente para os corintianos.