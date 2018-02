Internacional cede empate ao Maracaibo no final O Internacional conseguiu um bom resultado em sua estréia na Copa Libertadores ao empatar por 1 a 1 com o Maracaibo (VEN), nesta quinta-feira. Embora estivesse ganhando a partida até perto do final do segundo tempo, o ponto somado é bom porque foi conquistado fora de casa. Na classificação do Grupo 6, o colorado gaúcho está em segundo lugar, junto com o próprio time venezuelano. O líder é o Nacional, do Uruguai, com três pontos por ter vencido o jogo de estréia do lanterna Pumas (zero ponto) por 2 a 0. A partida foi equilibrada, mas o time brasileiro tinha mais força ofensiva que os adversários. O Internacional só conseguiu abrir o placar aos três minutos do segundo tempo. Após uma confusão na área do Maracaibo, a bola chegou em Ceará, que chutou de longe e fez 1 a 0. Depois disso o time gaúcho fez o possível, mas não cosneguiu evitar o empate nos últimos minutos. Numa falta cobrada pela direita da defesa, o goleiro Clemer conseguiu rebater a bola, mas Maldonado aproveitou que ela veio rasteira e chutou firme para marcar o gol. Agora, o Internacional volta a jogar no domingo, contra o Ulbra, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Pela Copa Libertadores, o próximo jogo será na quinta-feira que vem (23 de fevereiro) contra o Nacional, do Uruguai. Ambas as partidas serão em Porto Alegre (RS), no Estádio Beira-Rio.