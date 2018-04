Internacional com time titular diante do Goiás

O Inter vai enfrentar o Goiás, domingo, no Serra Dourada, pela última rodada do Campeonato Brasileiro com seu time titular. Isto foi garantido, após o treino fechado nesta sexta-feira, pelo presidente do clube gaúcho, Vitório Píffero. "Vamos com a força máxima. Agora, se torcedores de equipes ameaçadas pelo rebaixamento acham que vamos perder por vingança de jogos em campeonatos anteriores, quando fomos prejudicados pela arbitragem - Corínthians x Inter, em 2005, no Pacaembu - estão muito enganados. Aqui, no Inter, não temos este perfil. Vamos jogar para ganhar porque queremos terminar o ano com uma vitória, seja contra quem for." E o que Píffero disse vai acontecer em Goiânia. O Inter, com exceção de Nilmar, que foi vetado pelos médicos porque ainda está o ombro inchado, vai com o que tem de melhor. Edinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, fica fora. Magrão, que não enfrentou o Palmeiras, volta ao meio-campo. O time, ainda sem a confirmação do técnico Abel Braga deve ter Clemer; Sidnei, Orozco e Marcão; Jonas, Wellington Monteiro, Magrão, Fernandão e Guiñazu; Iarley e Gil.