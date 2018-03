Internacional conquista o bicampeonato O Internacional é bicampeão gaúcho. O 35º título estadual do clube foi conquistado nesta quinta-feira, no Beira-Rio, com uma vitória por 1 a 0 sobre o 15 de Novembro, de Campo Bom. Apesar de precisar da vitória - perdeu o jogo de ida por 2 a 0 - o 15 de Novembro não conseguiu pressionar a defesa do Internacional no primeiro tempo. Apoiado por mais de 40 mil torcedores, o time da capital criou as melhores chances. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Daniel Carvalho construiu sozinho uma jogada pelo lado esquerdo do campo e passou para o volante Flávio, que invadiu a área e desviou do goleiro Márcio com categoria para marcar 1 a 0. No segundo tempo, o técnico Guilherme Macuglia substituiu Júnior por Carazinho e Kanela por Cléber para tornar o 15 de Novembro mais ofensivo. O time passou a criar chances, mas sempre encontrou Clemer bem colocado. O goleiro do Internacional defendeu com dificuldade boas conclusões de Carazinho, Sandro Sotilli e Fábio Braz e ajudou a segurar o placar até detonar a festa. Ficha Técnica Internacional - Clemer; Sangaletti, André Cruz e Fernando Cardozo; Gavilán, Claiton, Flávio (Geninho), Daniel Carvalho (Luciano Valente) e Edu Silva; Nilmar e Jéfferson Feijão (Cleiton Xavier). Técnico: Muricy Ramalho. 15 de Novembro - Márcio; Luiz Oscar, Júnior (Carazinho) e Fábio Braz; Borges Neto, Marcão, Sananduva, Maico e André Duarte (Marcelo Müller); Sandro Sotilli e Kanela (Cléber). Técnico: Guilherme Macuglia. Gols - Flávio (I) aos 32 minutos do 1º tempo. Árbitro - Carlos Eugênio Simon. Cartões Amarelos - Flávio (I), Sananduva e Luiz Oscar (15). Público - Não divulgado. Renda - Não divulgada. Local - Beira-Rio.