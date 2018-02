Internacional consegue empate no Rio Depois de sair perdendo, o Internacional conseguiu empatar com o Friburguense, por 1 a 1, nesta quarta-feira, em Nova Friburgo (RJ). Com o resultado, o time gaúcho pode empatar por 0 a 0 o jogo da volta, no dia 6 de abril, em Porto Alegre, para se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil. O gol do Friburguense foi marcado no início do jogo. Aos 12 minutos, Marquinhos aproveitou um rebote do goleiro Clemer e fez 1 a 0. No primeiro tempo, a reação do Internacional foi desorganizada, na base do lançamento direto da defesa para o ataque. Mesmo assim, o colorado teve duas chances de empatar, mas os chutes de Jorge Wagner e Rafael Sobis foram defendidos pelo goleiro Jéfferson. Já no segundo tempo, mais ajustado, o Internacional seguiu pressionando, com jogadas mais elaboradas. Aos 34 minutos, Tinga tabelou com Fernandão, recebeu de volta dentro da área e marcou o gol de empate. O Internacional só não chegou à vitória porque Jéfferson, bem colocado, salvou o Friburguense em duas conclusões perigosas de Fernandão e uma de Gavilán.