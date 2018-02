Internacional consegue liberação e oficializa retorno de Rodrigo Moledo

O Internacional oficializou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Rodrigo Moledo. O jogador de 30 anos já estava treinando com o elenco desde a semana passada, mas somente agora conseguiu a liberação do Panathinaikos para assinar o vínculo e definir sua terceira passagem pelo clube.

Os detalhes do contrato não foram divulgados pelo Inter. O clube também não explicou como convenceu o Panathinaikos a liberar o jogador. Afinal, Rodrigo Moledo tinha vínculo com o time até o meio do ano e a diretoria grega vinha dificultando sua saída antes deste prazo.

Moledo assinou pré-contrato como Inter em janeiro e, desde então, tentava convencer o Panathinaikos a liberá-lo. No último dia 29, chegou a Porto Alegre e inclusive realizou os primeiros treinos no clube.

A contratação de Moledo era vista como fundamental pela comissão técnica de Odair Hellmann. Afinal, o Inter tem apenas Victor Cuesta como titular absoluto da defesa e viu Klaus, Danilo Silva e Thales disputarem a outra vaga neste início de temporada.

Moledo chegou ao Internacional pela primeira vez em 2010. Atuou por pouco mais de três anos antes de ir para a Ucrânia, para o Metalista Kharkiv, por empréstimo. Retornou em 2015, mas, preterido, sequer entrou em campo pelo time principal. Até que, em 2016, foi para o Panathinaikos.