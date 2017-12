Internacional conta com Gustavo Sem Iarley, operado nesta semana para correção dos ligamentos do ombro direito, e sem Rafael Sobis, suspenso, o Internacional recorre a Gustavo, segundo reserva do ataque, para enfrentar o Coritiba, neste domingo, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda sofrer algumas contestações dos torcedores, o jogador entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória contra o São Paulo, na quarta-feira. "Não tenho de jogar bem", acredita o atacante, numa referência às críticas que andava sofrendo. "Tenho é que fazer gols", diz, com a autoridade de quem balançou a rede dos adversários por três vezes nas cinco partidas que jogou neste campeonato. Outra modificação no time gaúcho é a presença de Perdigão no lugar de Tinga, contundido. Como o jogo contra o São Paulo foi pela Copa Sul-Americana, o Internacional ainda precisa interromper uma seqüência de seis jogos sem vitória no Brasileiro. Se conseguir, pode pular do 11.º para o sexto lugar na classificação, desde que os cinco times que estão à sua frente tropecem nos jogos que têm na rodada. Se perder, o time gaúcho será ultrapassado pelo próprio Coritiba e cairá mais uma posição.