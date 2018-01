Internacional contrata Bernardi O Internacional de Porto Alegre definiu neste sábado a contratação do zagueiro Bernardi, de 21 anos, revelação do União são João de Araras. Os valores da transação não foram divulgados pelos clubes, mas o jogador se apresenta segunda-feira no estádio Beira-Rio ao técnico Carlos Alberto Parreira. Tiago Bernardini Consoni foi revelado nas divisões de base do próprio clube de Araras. Sua principal característica é a força na marcação, mas sabe se posicionar bem dentro da grande área tanto que já marcou vários gols de cabeça na sua curta carreira profissional. O jogador mede 1,88m. O clube gaúcho passou para trás o Corinthians, que também tinha interesse no jogador após as dispensas dos zagueiros Fábio Luciano, João Carlos e Avalos. A opção corintiana deve ser outro zagueiro do interior de São Paulo: Edu Dracena, do Guarani. O jogador de 20 anos foi capitão da seleção brasileira Sub-20 no Mundial da Argentina. Seu passe está avaliado em R$ 4 milhões.