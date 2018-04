Internacional contrata Carlos Miguel O Internacional anunciou nesta segunda-feira a contratação de Carlos Miguel. O meia está sem jogar desde setembro, quando foi afastado do São Paulo pelo técnico Nelsinho Baptista. Carlos Miguel fez uma espécie de contrato de risco com o clube gaúcho. Vai ganhar R$ 50 mil mensais até junho. Se tiver bom desempenho até lá, seu salário será dobrado e o vínculo prorrogado até o final do ano. O jogador, que está um quilo acima de seu peso normal, promete entrar em forma em 15 dias e tem, ainda, o desafio de vencer a resistência a seu nome por parte de alguns dirigentes e torcedores do colorado. É que ele viveu os melhores momentos de sua carreira no rival, tendo sido campeão brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Grêmio entre 1995 e 1996. A diretoria do Internacional também negocia a aquisição do lateral Jorginho Paulista, que estava no Boca Juniors, e do atacante Mahicon Librelato, do Criciúma.