Internacional contrata Jorge Wagner O meia Jorge Wagner, de 26 anos, é o novo reforço do Internacional para 2005. Ele acertou sua ida para o time gaúcho nesta quinta-feira e é aguardado nesta sexta para assinar contrato válido por 1 ano e 8 meses (até setembro de 2006). Revelado pelo Bahia, em 1996, clube que defendeu até 2000, Jorge Wagner jogou ainda no Cruzeiro (2001-02), Corinthians (2003) e Lokomotiv Moscou (de 2003 até o momento). Ele é o sétimo reforço do Colorado até o momento.