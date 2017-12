Internacional contrata Lori Sandri O Internacional surpreendeu e, em vez de anunciar a renovação com Muricy Ramalho, como havia dado a entender que faria, contratou o técnico Lori Sandri para dirigir o time na próxima temporada. "É um treinador com perfil semelhante ao do Muricy e adaptado ao futebol gaúcho", justificou o presidente do clube, Fernando Carvalho. Oficialmente, a explicação para a mudança é que Muricy tem prioridades familiares que o obrigam a ficar em São Paulo pelo menos nos três primeiros meses de 2004. Mas a palavra "adaptado" na frase de Carvalho pode esconder um descontentamento do Internacional com o técnico que conquistou o campeonato gaúcho e levou o time ao sexto lugar no campeonato brasileiro. Muricy passou o ano dando a entender que estava apenas de passagem em Porto Alegre. E encerrou a temporada perdendo para o São Caetano por 5 a 0 quando um empate bastava para levar o time à Copa Libertadores da América em 2004. Lori Sandri chega ao Beira-Rio nesta sexta-feira depois de ter treinado o Criciúma e o Vitória durante o campeonato brasileiro deste ano. Um dos títulos mais visíveis de seu currículo é o de campeão gaúcho de 1997 pelo Juventude. O derrotado nas finais foi o próprio Internacional.