Internacional contrata o meia Iarley A diretoria do Internacional de Porto Alegre anunciou na tarde desta sexta-feira a contratação do meia-atacante Iarley, um dos principais destaques do Paysandu na Libertadores de 2003 e que em seguida foi liberado para jogar no Boca Juniors, da Argentina. O jogador, de 31 anos, estava no Dorados, do México, onde atuou por 1 ano, até maio deste ano. No Boca, Iarley jogou com a mítica camisa 10, imortalizada por Maradona. Foi campeão Intercontinental em 2003, quando o time argentino venceu o Milan, da Itália na final disputada no Japão. No último campeonato mexicano, foi um dos principais jogadores da equipe, que terminou na oitava colocação. Foi o artilheiro do time no certame com 5 gols em 17 jogos. Nascido em Quixeramobim, no Ceará, Iarley começou no Ferroviário. Passou pelo Real Madrid B, Celta, Melilla, Ceará, Paysandu, Boca Juniors e, por fim, o Dorados. Ele assinou contrato com o Inter até dezembro deste ano.