Internacional contrata uruguaio Bruno Silva, do Ajax

O novo treinador já atuou com o atleta no Danúbio e na seleção do Uruguai, em 2003. O lateral tem no currículo o título nacional de 2004, pelo Danubio, time no qual se profissionalizou. Também atuou na Rússia, pelo Rostov, e na Holanda, pelo Groningen e pelo Ajax.

O bom desempenho no futebol holandês tem garantido seguidas convocações para a seleção uruguaia, sob o comando do técnico Óscar Tabarez. Bruno Silva chegou a participar da campanha da equipe nas Eliminatórias da Copa e tem chances de ser chamado para disputar o Mundial do ano que vem, na África do Sul.

Em sua chegada, o lateral, de 29 anos, revelou que está realizando um sonho ao atuar no Brasil. "Meu sonho sempre foi jogar no Brasil. Estou muito feliz por estar vestindo esta camisa. Ficou bem, né?", brincou o lateral, que nasceu na pequena cidade de Isidoro Noblía, próxima à gaúcha Bagé. "Vou trabalhar com humildade e tranquilidade para ajudar o Inter a conquistar os títulos que almeja em 2010", comentou.

Bruno Silva é o segundo reforço do Inter para 2010. Na segunda-feira, o clube assinou contrato com o também lateral-direito Nei, que pertencia ao Atlético Paranaense.