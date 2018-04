Internacional decide antecipar fim da pré-temporada

Assim, o Internacional vai encerrar as atividades em 17 de janeiro. E o último trabalho da equipe dirigida pelo técnico uruguaio Jorge Fossati será um jogo-treino em Carlos Barbosa, no próximo domingo. A programação de treinos, porém, está mantida e será realizada no Beira-Rio.

Atual campeão gaúcho, o Internacional vai fazer a sua estreia no Estadual diante do Ypiranga, no Beira-Rio, no dia 17 de janeiro. A direção do clube e a comissão técnica decidiram, porém, que será utilizado um time B na primeira rodada do Campeonato Gaúcho.