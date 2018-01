Internacional decide seu futuro no Gauchão nesta quarta O Internacional tem uma partida decisiva nesta quarta-feira, contra o Veranópolis, como visitante, na última rodada da primeira fase do campeonato gaúcho. O campeão mundial de clubes tem 25 pontos e depende de uma vitória para manter o terceiro lugar da Chave 1 e se classificar para a pré-semifinal. Se perder, será ultrapassado pelo próprio Veranópolis, que tem 22 pontos e fica com a vaga no saldo de gols, terceiro critério de desempate. Se empatar, fica ameaçado pelo Novo Hamburgo, que tem 23 pontos, recebe o rebaixado Glória (sete pontos) no Estádio Santa Rosa e sobe para o terceiro lugar, no saldo de gols, com uma vitória por qualquer placar. O técnico Abel Braga não contará com o lateral Rubens Cardoso e o atacante Fernandão, contundidos. Os substitutos são Jean e Alexandre Pato. Nos outros jogos do grupo, o Juventude, já classificado para as semifinais, com 31 pontos, vai a Passo Fundo enfrentar o Gaúcho, já rebaixado, com seis pontos. E a Ulbra, segunda colocada e classificada para a pré-semifinal, com 28 pontos, enfrenta o Santa Cruz (19 pontos) como visitante, em partida que também só serve para cumprir a tabela. Na Chave 2, o terceiro lugar será decidido em Bento Gonçalves, num confronto direto entre o Esportivo, que tem 22 pontos, e o São José de Porto Alegre, que tem 19 pontos e saldo de gols melhor. O Grêmio, campeão do grupo, com 37 pontos, enfrenta o São José de Cachoeira do Sul no Olímpico. O 15 de Novembro recebe o São Luiz em Campo Bom e o Caxias encara o Brasil de Pelotas no Centenário. O Caxias é segundo colocado e está classificado, com 24 pontos. Brasil (18 pontos), São Luiz (17 pontos), 15 de Novembro (17 pontos), Guarani de Venâncio Aires (17 pontos, de folga na rodada) e São José de Cachoeira do Sul (15 pontos) lutam para escapar do rebaixamento. Os dois últimos caem para a segunda divisão. O Guarani pode mudar de posição e escapar da degola se for beneficiado pelos resultados dos jogos de seus concorrentes. No próximo final de semana, nas pré-semifinais, o segundo colocado da Chave 1 enfrenta o terceiro colocado da Chave 2 e o segundo colocado da Chave 2 enfrenta o terceiro colocado da Chave 1. Os dois vencedores vão às semifinais, para onde o Grêmio e o Juventude saltaram diretamente, por terem sido campeões de seus grupos.