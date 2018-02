Internacional demite Lori Sandri O Internacional demitiu o técnico Lori Sandri nesta segunda-feira, um dia depois da derrota para o Vasco da Gama, por 3 a 1, no Beira-Rio. A saída do treinador vinha sendo pedida pela torcida, que culpava Lori pelas atuações irregulares do time. Uma entrevista que o técnico deu após a resultado de domingo, na qual criticou o ala-direito Gavilán e o volante Marabá pelos gols sofridos, desagradou a diretoria do clube, que acredita ter montado um grupo capacitado a conquistar resultados melhores que os atuais. "Nós achamos que o Inter tem que jogar mais e é por isso que estamos buscando um novo treinador", disse o vice-presidente de futebol, Vitório Píffero, ao anunciar a rescisão. O auxiliar Leandro Machado assume a função como interino. Entre os nomes citados como cotados para treinar o Internacional a partir desta semana estão os de Jair Picerni, Osvaldo de Oliveira e Paulo Bonamigo.