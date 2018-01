Internacional derrota Santos por 1 a 0 O Santos ficou mais longe do líder Cruzeiro, ao perder, neste sábado, por 1 a 0, para o Internacional de Porto Alegre, no Beira-Rio, com gol marcado por Diego aos 25 minutos do segundo tempo. O resultado foi justo, mostrando a superioridade dos gaúchos, enquanto os santistas mostravam desorganização dentro de campo. Robinho em determinado momento do segundo tempo chamou o jogo para si, voltou a dar pedalada, chutou duas vezes ao gol de Clemer, mas não adiantou. O Internacional entrou em campo para sufocar o Santos e logo aos dois minutos Jéffeerson Feijão aproveitou uma falha de Reginaldo Araújo e acertou um bom chute que acertou a trave, assustando Fábio Costa. Dominando a partida, os gaúchos tiveram nova chance de gol aos 13 minutos: Jéfferson Feijão ficou novamente na frente do goleiro santista e desperdiçou, chutando cruzado para fora. Os santistas foram equilibrando as forças durante a partida e aos 32 minutos Fabiano chutou da entrada da área, mas a bola subiu muito. Aos 41, foi a vez de William chutar por cima do travessão. Aos 45 minutos, um lance polêmico: numa cobrança de falta, a bola tocou em Fabiano e entrou, mas o juiz marcou impedimento. Na hora do chute, o santista estava na linha da bola, enquanto Léo e William, mais à esquerda, estavam adiantados. Foi um primeiro tempo de poucas oportunidades de gol, mas os dois times voltaram com mais vontade e no primeiro minuto o Inter desperdiçou uma chance com Fábio Costa se antecipando ao chute de Diego. Daniel Carvalho, aos 8, chutou forte da entrada da área, para a melhor defesa do goleiro santista. O Santos reagiu. Aos 13 minutos, quando o técnico Emerson Leão tirou Diego, que vinha de contusão, para a entrada do veloz Douglas. No minuto seguinte, Léo cruzou da direita para William cabecear para fora. Aos 19, Robinho voltou a dar suas pedaladas, Desta vez foi em cima de Sangaletti. O atacante saiu da direita seguindo a linha da área e chutou fraco, sem problemas para Clemer. Mas o Internacional não desistia e aos 25 minutos Diego pegou a bola livre de marcação dentro da área, girou o corpo e chutou. A bola ainda desviou em Alex antes de entrar no gol de Fábio Costa. A desvantagem fez com que Leão mexesse de novo no time. Trocou William para a entrada de Val Baiano e abriu mão de Alexandre, volante de marcação, para colocar o armador Jerri na equipe. A partir daí, o Santos tentou o empate, mas não foi feliz. Aos 39 minutos, teve a melhor oportunidade. Jerri serviu Val Baiano, que driblou Clemer e, na seqüência, tropeçou e chutou muito mal, para fora.