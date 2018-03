Internacional derrota Vasco da Gama por 1 a 0 no Beira-Rio

O Internacional, com um time reserva, com muitos garotos, venceu o Vasco por 1 a 0, na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, neste domingo, em Porto Alegre. Com a vitória, conquistou seus três primeiros pontos e quebrou um tabu que já durava nove anos: o de não ganhar na estréia da competição. A última vez que isto aconteceu foi no dia 26 de julho de 1998, com 1 a 0 no clássico Gre-Nal, gol de Christian, no Beira-Rio. Veja também: Guia de clubes do Campeonato Brasileiro Resultados e calendário Mesmo com um time totalmente descaracterizado, o Internacional dominou durante todo o primeiro tempo. Marcou forte, não deu folga à equipe carioca e ainda chegou com qualidade na frente. Por isso, mereceu o gol que marcou, logo aos dois minutos, com Sidnei, de cabeça, aproveitando cobrança de escanteio por Andrezinho. O Internacional continuou com o controle técnico e tático da partida e perdeu a chance de ampliar quando Ji-Paraná, aos 23 minutos, sozinho na pequena área, chutou fraco para defesa de Thiago. O Vasco teve apenas uma conclusão, com Rodrigo Antônio, de fora da área para fácil defesa de Renan. O técnico Abel Braga, na volta do intervalo, disse que o Internacional precisava melhorar o último passe. "Isto é muito importante porque nos proporciona chegar ao gol adversário com maior eficiência". O que Abel pensou, no entanto, não se realizou, já que o Vasco voltou melhor no segundo tempo. Com a entrada de Pablo em lugar de Madson e uma marcação mais eficiente, o time carioca ficou mais ofensivo e perdeu pelo menos duas chances de empatar, com Villanueva, aos 40, para fora, e Leandro Amaral, aos 43, que Renan evitou com grande defesa. Mas o Internacional, com seu time de garotos mesmo pressionado, conseguiu, com garra e superação, manter a vitória na largada da competição.