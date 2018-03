Internacional derrota Vasco por 2 a 1 O Internacional venceu o Vasco, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Beira-Rio, e conseguiu se manter a uma distância de quatro pontos do Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados no momento em que o Vasco dominava o jogo. Depois de estabelecida a vantagem, o time gaúcho conseguiu segurar a pressão do adversário mesmo tendo um jogador a menos na maior parte do segundo tempo. O técnico Antônio Lopes percebeu logo por onde o Internacional tentaria iniciar seus ataques e tratou de anular as jogadas de Pedrinho e Daniel Carvalho pela direita. Acertada a marcação, o Vasco partiu para o ataque e passou a criar chances de gol. As melhores surgiram aos 16 minutos, quando Morais acertou um chute na trave, e aos 21 minutos, quando Edmundo, em jogada pessoal, exigiu difícil defesa de Clemer. Três lances polêmicos mudaram o panorama do jogo. Aos 43 minutos, Diego fez 1 a 0, após pegar sobra de uma dividida em que os jogadores do Vasco reclamaram de uma falta que teria sido feita pelo volante Flávio. Um minuto depois, inconformado com a marcação de uma falta, Daniel Carvalho deu um bico na bola e foi expulso. Foi a vez do Internacional reclamar. Aos 4 minutos do segundo tempo, Diego sofreu pênalti, que a defesa do Vasco contestou alegando que o atacante havia apenas tropeçado na bola. Flávio cobrou e ampliou para 2 a 0. Com um jogador a mais, o Vasco passou a pressionar e a dar chances ao contra-ataque. Léo Lima chutou com perigo aos oito minutos. Aos 28, Edmundo fez um lançamento perfeito para Valdir desviar de Clemer e descontar. Logo depois, Wescley foi expulso por falta violenta. Ao mesmo tempo, Muricy mandou Geninho substituir Flávio com a missão, revelada pelo jogador, de ?marcar muito para não levar gol". Deu certo. O Internacional segurou o 2 a 1 até o final e continua entre os melhores do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos. classificação