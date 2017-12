Internacional dispara na Série A2 A Internacional de Limeira assumiu a liderança isolada do quadrangular final do Campeonato Paulista da Série A2, nesta quarta-feira, ao vencer o Flamengo, em Guarulhos, por 1 a 0. Com a vitória, o time do técnico Pintado venceu sua segunda partida em dois jogos pela fase que definirá os dois ascendentes à primeira divisão do futebol paulista em 2005. Soma seis pontos e está na liderança. O Flamengo amarga a lanterna. Perdeu as duas partidas disputadas. A partida, disputada no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, foi marcada pela pressão do Flamengo em busca da vitória e pela retranca da Internacional de Limeira, que foi disposta a somar pontos em Guarulhos. No primeiro tempo o time da casa perdeu muitos gols, principalmente com o atacante Marcinho, que estava sem pontaria. O goleiro Carlos Carioca fechou o gol, com defesas importantes. Na etapa final, depois de um contra-ataque mortal, o meia Rodriguinho tabelou com o atacante Nei Bala, que concluiu com perfeição. A bola ainda bateu num zagueiro antes de entrar, aos 11 minutos do segundo tempo. O gol fez com que o time limeirense recuasse ainda mais. O Flamengo se desesperou em busca do empate e não conseguiu mais levar perigo. O técnico Galli Neto fez duas alterações e pôs o time no ataque, mas não obteve resultado. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Taubaté, novamente em Guarulhos, dia 16, às 15 horas. A Inter de Limeira vai a Taquaritinga jogar contra a equipe local, dia 15, às 20 horas.