Internacional divulga lista de jogadores para a Copa Libertadores de 2011

PORTO ALEGRE - O técnico Celso Roth divulgou nesta segunda-feira a lista dos 25 jogadores que defenderão o Internacional na busca pelo tricampeonato da Copa Libertadores. Sem surpresas, a relação de atletas dá indicação sobre o time titular por conta da numeração fixa dada aos jogadores.

Dessa forma, Leandro Damião saiu na frente na briga por uma vaga no ataque. O jogador recebeu a camisa número 9 e deve ser titular na partida contra o Emelec, no Equador, na quarta-feira. Seus concorrentes diretos, o argentino Fernando Cavenaghi ficou com a 18 e Alecsandro, com a 20. Zé Roberto ganhou a 23, enquanto a número 11 ficou com Rafael Sobis, lesionado.

Como era esperado, Roth deixou de fora da lista Marquinhos, Eduardo Sasha e Ronaldo Alves. O volante argentino Mario Bolatti, uma das apostas do Inter para a Libertadores, ganhou a camisa 24. O número 10 ficará com outro argentino, o meia D'Alessandro.

A delegação do Inter deixou Porto Alegre nesta madrugada e deverá chegar à Guayaquil ainda na tarde desta segunda-feira. Na terça, Roth vai comandar um treino no Equador, na véspera do jogo com o Emelec. O Inter retorna ao Brasil na quinta-feira, com chegada prevista em Porto Alegre na manhã de sexta.

Confira a lista completa de jogadores:

1 - Lauro (goleiro)

2 - Bolívar (zagueiro)

3 - Índio (zagueiro)

4 - Nei (lateral)

5 - Guiñazu (volante)

6 - Kleber (lateral)

7 - Tinga (volante)

8 - Wilson Matias (volante)

9 - Leandro Damião (atacante)

10 - D'Alessandro (meia)

11 - Rafael Sobis (atacante)

12 - Renan (goleiro)

13 - Glaydson (volante)

14 - Sorondo (zagueiro)

15 - Juan (zagueiro)

16 - Oscar (meia)

17 - Andrezinho (meia)

18 - Fernando Cavenaghi (atacante)

19 - Daniel (lateral)

20 - Alecsandro (atacante)

21 - Rodrigo (zagueiro)

22 - Muriel (goleiro)

23 - Zé Roberto (meia)

24 - Mario Bolatti (volante)

25 - Alex (atacante)