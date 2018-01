Internacional diz que não vai recorrer se Oliveira atuar A diretoria do Internacional afirma que não há nada preparado no campo jurídico para o caso de Ricardo Oliveira entrar em campo nesta quarta-feira. ?Se ele jogar, é porque tem o aval da CBF e da Conmebol. Não temos que nos preocupar com isso, temos que nos preocupar com o Ricardo Oliveira dentro de campo, já que é um grande jogador?, disse o diretor executivo do Inter, Newton Drummond. ?Não acredito que a gente esteja sendo prejudicado?, emendou. O dirigente lembrou ainda que o problema no caso Ricardo Oliveira se deveu à mudança de datas da Conmebol e nada tinha a ver com o São Paulo. O próprio Inter quase enfrentou um problema semelhante, com Jorge Wagner, que havia sido emprestado pelo CSKA, da Rússia. A diretoria gaúcha, porém, conseguiu a prorrogação do contrato do jogador até dezembro. ?Felizmente, não tínhamos nenhum jogador nessa condição (com contrato para acabar) do Ricardo?, disse Drummond. O discurso do diretor executivo do Inter foi bem mais leve do que o adotado pelo presidente do clube, Fernando Carvalho, na semana passada. Ciente do receio dos dirigentes do Betis em prorrogar o empréstimo do atacante, Carvalho botou lenha na fogueira, aumentando a preocupação dos espanhóis. ?A meu ver, se o Ricardo Oliveira jogar, quem poderá ser punido pela Fifa é o Betis, não o São Paulo?, disse o dirigente, quarta-feira passada. A pressão deu resultado. No dia seguinte, o clube espanhol emitiu um comunicado, afirmando que a prorrogação do empréstimo ?não era possível?. Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira em um hotel de Porto Alegre, o presidente da Conmebol, Nicolas Léoz, admitiu que ajudou diretamente no caso Ricardo Oliveira. ?Entramos em contato com a Federação Espanhola, explicando o problema da mudança de datas?. Segundo Léoz, os jogos foram postergados ?a pedido da televisão.?