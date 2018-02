Internacional é condecorado por Lula pelo título mundial O Internacional recebeu uma homenagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde desta quarta-feira, em Brasília, pela conquista da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, disputada em dezembro, no Japão. Um grupo de sete jogadores, além do técnico Abel Braga e de alguns dirigentes, recebeu a Medalha de Honra ao Mérito Esportivo. Entre os jogadores presentes estavam o capitão Fernandão, os atacantes Iarley e Léo, o volante Edinho, o zagueiro Ediglê e os goleiros Marcelo e Renan. Todos posaram para fotos com o presidente Lula, ao lado do troféu conquistado no Japão. Já os dirigentes do Inter presentearam Lula com a nova camisa do clube, com a sexta estrela, alusiva à conquista do título mundial, obtida depois da vitória sobre o Barcelona, em dezembro. "Essas camisetas são um presente para ele jogar nas peladas de fim de semana", disse Fernandão. A presença do Inter em Brasília levou vários torcedores da equipe gaúcha ao aeroporto da cidade e também ao Palácio do Planalto, onde ocorreu a audiência com o presidente Lula. ?Para nós, colorados, é um momento muito importante. A nação brasileira homenageia o Internacional pelo mérito da grande conquista do título mundial. Isso é motivo de muito orgulho para todos nós?, disse o presidente do Inter, Vitório Piffero, que substituiu Fernando Carvalho no cargo logo depois da conquista do título mundial. Agressão na volta No retorno a Porto Alegre, os dirigentes do Inter tiveram a infelicidade de encontrar com cerca de 300 torcedores do Grêmio, que esperavam pela chegada do novo rweforço, o goleiro Saja. Houve discussão e uma pequena briga. Ninguém ficou ferido gravemente. Atualizado às 23h15