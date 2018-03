Internacional e Fluminense jogam pela liderança de grupo da Primeira Liga

De olho na liderança do grupo A da Copa da Primeira Liga, Internacional e Fluminense entram em campo nesta quarta-feira, às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do torneio. Apesar de terem estreado com vitória, os dois times vivem momentos bem distintos.

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Inter ainda não se recuperou da queda e venceu apenas um dos três jogos que disputou no ano. Fora a vitória contra o Brasil de Pelotas, pela Primeira Liga, os gaúchos empataram com o Veranópolis e perderam para o Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho.

Já o Fluminense ostenta a marca de 100% de aproveitamento nas duas competições. O time venceu o Criciúma na estreia da Primeira Liga e repetiu o desempenho pelo Campeonato Carioca, com triunfos sobre Vasco, Resende e Portuguesa.

Irritado com o desempenho da equipe, o técnico Antônio Carlos Zago desabafou no último jogo e só poupou o goleiro Danilo Fernandes das críticas. Por isso, o treinador deve fazer cinco mudanças na equipe. A única que não é técnica é a de Ceará. Com lesão no pé direito, ele será substituído por Alemão. As outras mudanças serão Paulão, Charles, Anselmo e Brenner nos lugares de Ernando, Fernando Bob, Diego e Nico López. O meia D'Alessandro, com desgaste físico, pode ser poupado do jogo.

Após repetir praticamente a mesma formação por quatro jogos, o técnico Abel Braga decidiu poupar o lateral-direito Lucas, o zagueiro Renato Chaves e os meio-campistas Douglas, Sornoza, Gustavo Scarpa e os atacante Henrique Dourado e Wellington. Os substitutos serão Renato, Nogueira, Luiz Fernando, Marquinho, Marcos Junior, Osvaldo e Lucas Fernandes.