Internacional e Grêmio perdem de novo Os dois mais tradicionais clubes do Rio Grande do Sul foram mal na rodada desta quarta-feira do Campeonato Gaúcho e estão com sua classificação para as semifinais ameaçadas. O Internacional perdeu para o Novo Hamburgo por 2 a 1, no Estádio Santa Rosa, enquanto o Grêmio se deu mal contra o São Gabriel, sendo derrotado por 4 a 3, no Olímpico. Os dois times precisam vencer os três jogos que têm pela frente para sonhar com uma vaga para a próxima fase. Em Novo Hamburgo, pela Chave 1, o Internacional escapou de levar três gols no primeiro tempo graças a duas boas defesas de Clemer e a um chute desviado de Cléverson. A sorte não se repetiu no segundo tempo. Cléverson fez 1 a 0 aos três minutos. Rafael Sobis, que perdeu um pênalti, empatou aos 34 minutos. E Preto marcou o gol da vitória do Novo Hamburgo aos 44 minutos. Com o resultado, o Novo Hamburgo passou a ter oito pontos e deixou a lanterna para o Internacional, que tem seis pontos. No outro jogo do grupo, Veranópolis e Farroupilha empataram por 4 a 4. O líder Glória (14 pontos) enfrenta o terceiro colocado Santa Cruz (8 pontos) nesta quinta-feira. Já em Porto Alegre, pela Chave 2, o Grêmio esteve na frente do São Gabriel por três vezes, mas sempre cedeu o empate e acabou perdendo o jogo ao sofrer um gol aos 49 minutos do segundo tempo. Os sete gols da noite foram marcados por Somália, Cássio e Márcio Oliveira para o Grêmio e Luiz Américo, Gustavo (2) e Vena para o São Gabriel. Nos outros jogos da Chave 2, o Caxias ganhou do São José de Cachoeira do Sul por 4 a 0 e o Brasil empatou com o Guarani por 1 a 1. Com os resultados, o Brasil e o Caxias lideram com 14 pontos. O São Gabriel é o terceiro, com nove pontos, seguido pelo Grêmio (8), São José de Cachoeira do Sul (7) e Guarani (6). Na Chave 3 o Passo Fundo ganhou do Juventude por 2 a 1 e chegou a oito pontos, no terceiro lugar. O Juventude, com dez pontos, manteve o segundo lugar. As posições podem mudar nesta quinta-feira, quando o líder 15 de Novembro (15 pontos) vai a Porto Alegre enfrentar o São José (7) e o Esportivo (7) joga contra a Ulbra (6).