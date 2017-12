Internacional e Juventude ganham e avançam à terceira fase da Copa São Paulo

No estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira, o Luizão, em São Carlos (SP), o Internacional, classificado como segundo colocado do Grupo 9, superou o Criciúma, líder do Grupo 10, com gols de Charles, aos 37 minutos do primeiro tempo, e Yan Petter, aos 21 da etapa final. Seu próximo adversário sai do confronto entre São Carlos e Rio Claro, que acontece neste sábado, no mesmo local.

O outro classificado foi o Juventude. No estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto (SP), o campeão do Grupo 1 da primeira fase manteve os 100% de aproveitamento e bateu o Atlético Paranaense também por 2 a 0, com gols de Sananduva e Léo Galópolis. Na sequência, enfrenta o vencedor da partida deste sábado entre Sport e Tanabi-SP.