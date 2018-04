Internacional e Sport ficam no empate e se complicam

Internacional e Sport Recife empataram por 0 a 0 nesta quinta-feira, no Beira-Rio, pela 34ª rodada do campeonato brasileiro. O resultado fez o time gaúcho passar da 13ª para a 12ª posição na classificação, com 45 pontos. O time pernambucano também avançou, da 15.ª para a 14.ª posição, com 44 pontos. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Preocupado em não perder no Beira-Rio, o técnico Geninho colocou o Sport Recife na defesa. O time esperou o Internacional em seu campo e fechou bem os espaços. Internacional 0 Clemer; Élder Granja, Índio, Sorondo e Marcão ; Edinho, Magrão (Pinga), Guiñazu e Alex (Christian); Fernandão e Adriano (Iarley) Técnico: Abel Braga Sport 0 Magrão; Luizinho Neto, César, Durval e Dutra; Everton, Romerito, Anderson Aquino (Júnior Maranhão) e Rosembrick (Gustavo); Carlinhos Bala (Fabiano) e Da Silva Técnico: Geninho Árbitro: Paulo César Oliveira (SP) Renda: R$ 163.169,00 Público: 15.861 total Estádio: Beira-Rio, Porto Alegre Diante da muralha, o time gaúcho recorreu aos lançamentos longos, que os zagueiros do time pernambucano rebatiam com facilidade, e aos chutes de fora da área, quase sempre com Alex, que tentou sete vezes e exigiu três boas defesas do goleiro Magrão. No final do primeiro tempo, o Internacional chegou a assustar o Sport Recife. Na cobrança de uma falta, Alex cruzou para Sorondo, que mandou a bola no travessão, de cabeça. O Sport Recife teve chance semelhante no primeiro minuto do segundo tempo, quando Luizinho Neto, em cobrança de escanteio, acertou a trave de Clemer. Na tentativa de furar o bloqueio adversário, o substituiu Adriano por Iarley e Alex por Christian. Com três atacantes, o colorado tentou pressionar no final do jogo. Teve duas chances, em conclusões de Iarley e Sorondo, que Magrão, bem colocado, defendeu. Mas o Sport Recife também assustou o Internacional e poderia ter feito seu gol aos 45 minutos, num chute cruzado de Rosembrick que raspou a trave.